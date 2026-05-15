Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan Türkistan’da önemli açıklamalar: Türk dünyası dijitalleşerek kalkınmalı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkistan'daki zirvede önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türk dünyasının, KKTC ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geleceğe yön verme noktasında dijitalleşerek kalkınan Türk Dünyası vizyonunu belirlememiz büyük önem taşıyor. Ortak Türk alfabesinin geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Türk Dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimler desteklenmeli.

Sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı güçlendirmeliyiz. Savunma sanayiindeki tecrübelerimizi teşkilat üyeleriyle paylaşmaya hazırız.

Türk dünyasının, KKTC ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

'DİJİTAL VİZYONDA BİRLİK'

Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına, 115 yıl sonra şimdi bizlerin 'dijital vizyonda birlik' ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.

Siber güvenlik, bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.

Müteakip dönem başkanlığımız sırasında TDT bünyesinde siber güvenlik alanındaki eş güdüm ve işbirliğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

Ortak dilimizin zenginliğini, dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli, benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.