SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi’ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin emir, talimat ve gözetiminde hareket edildiği öne sürüldü. Soruşturmada, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin Kent A.Ş ile "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında şüphelilerin iştirak halinde "irtikap" suçunu işlediklerine yönelik elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul'da 13, Muğla'da 1 olmak üzere toplam 14 adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında soruşturmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.





GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Üsküdar Belediyesi personeli Uğur Çağatay ile Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. çalışanları Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Burak Mesutoğlu, Abdurrahmen Ethem Dilek, Samet Bayrak ve Serdar Ayhan olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör