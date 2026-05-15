TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Silah bırakmaktan başka şansları yok

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen "Bursa Sivil Toplum Buluşması Programı"nda yaptığı konuşmada, siyasi hayatları boyunca sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını önemsediklerini belirterek Bursa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dünyanın içinden geçtiği zor döneme işaret ederek bu dönemde birçok çatışmanın, gerilimin, iç savaşın, işgalin yaşandığını anımsatan Kurtulmuş, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafya itibarıyla bu türbülansların merkezinde bulunduğunu söyledi.

Bölgeye bakıldığında, İsrail'in üç yıla yaklaşan süre içerisinde acımasızca, insafsızca ve bütün insani değerlerden uzak bir şekilde Gazze halkına saldırmasının, arkasından Suriye'ye, Yemen'e, İran'a, Katar'a ve birçok farklı ülkeye saldırmasıyla Orta Doğu'nun bir cehennem çukuruna döndürüldüğünü belirten Kurtulmuş, ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla da bir büyük gerilimin yaşandığını anımsattı.

Dünyadaki diğer krizlere ve vekalet savaşlarına da işaret eden Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir dünyada alışageldiğimiz şekilde yolumuza devam etmemiz mümkün değildir. Böyle bir ortamda Türkiye olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek, ayaklarımızı her bakımdan sağlam bir şekilde yere basmak ve Türkiye'yi daha ileriye götürecek olan perspektifleri geliştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin yüzyılı olmasını ümit ve temenni ettiğimiz önümüzdeki yüzyılın sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı olarak gerçekleştirilmesinden başka bir şansımız yoktur. Bu coğrafyada, böyle bir ortamda, dünyanın bu kadar büyük gerilimler ve çatışmalar yaşadığı bir yerde, kimse Türkiye gibi güçlü bir ülkeye fırsat yaratmaz, alan açmaz, imkan sağlamaz. Bu çerçevede tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve dünyanın bu kadar büyük sıkıntı rağmen güçlü, büyük Türkiye'yi oluşturmak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız."

Kurtulmuş, Türkiye'nin bir taraftan savunma sanayisi başta olmak üzere, yüksek teknolojilerde herkesin dikkatini çeken bir ülke haline geldiğini bir tarafta da Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği'nin, NATO'nun ve birtakım batı ittifaklarının, iç gerilimleri yüzünden seviye kaybettiği bir dönemde güvenilir bir müttefik olarak herkes tarafından algılandığını ve öne çıktığını vurguladı.