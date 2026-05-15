Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon: 23 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik zimmet ve rüşvet soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 33'ü belediye personeli, 27'si şirket yetkilisi olan şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı. İddialara göre doğrudan temin ihalelerinde sahte teklif ve usulsüz faturalarla kamu zararı oluşturuldu, elde edilen gelirin kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.