Türkiye’de hantavirüs vakası yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir televizyon kanalında hantavirüs hakkındaki açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, "Kovid-19 salgını sürecinde bunu en iyi şekilde yöneten ülkelerden biri olduysak, şu anda sağlık sistemimiz her türlü salgın da olsa, sağlıkla ilgili tehdit de olsa bunları önlemeye, takip etmeye muktedir bir sağlık sistemimiz ve insan gücümüzle her türlü takibi yapıyoruz. Türkiye'de pozitif vaka yok" ifadelerini kullandı.

"TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI"

Gemideki 3 Türk vatandaşının uçakla izole şekilde getirildiğini anımsatan Bakan Memişoğlu, "Onları karantinaya aldık ve takip ediyoruz, testleri de negatif çıktı. 5 kişinin yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz, bir bulgusu olup olmadıklarını takip ediyoruz. Toplum müsterih olsun, şu anda böyle bir salgın riski yok" dedi.