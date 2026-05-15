Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 288 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır merkezli bir operasyon yapıldı. "Torbacı" olarak ifade edilen sokak satıcılarına yönelik Diyarbakır merkezli Konya, Antalya, İstanbul, Hatay, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Samsun, Ankara, Malatya, Bursa, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, İzmir, Van ve Giresun olmak üzere toplam 23 ilde 302 adreste tespit edilen 402 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 288 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, "Operasyonda kahraman meslektaşlarımızdan, kolluk görevlilerimizden, emniyet teşkilatı personelimizden 2 bin 670 personelimiz görev almış.

Operasyona helikopter, dronlar ve narkotik köpekleri de eşlik etmiştir. Gece boyunca yürütülen operasyonlarda uyuşturucu arz zincirine Diyarbakır merkezli olmak üzere çok ciddi bir darbe vurulmuştur. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şahısların suç kayıtları incelendiğinde uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra kasten karalama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, hırsızlık gibi yaklaşık 3 bin 75 farklı suç kategorisinde suçlara bulaştıkları gözükmektedir" dedi.

Uyuşturucunun sadece bireysel bir suç olmayıp birçok suçu da peşinden sürüklediğini kaydeden Çelik, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençleri ve çocukları korumanın en temel öncelikleri olduğunu dile getirdi. Öte yandan 77 ilde son günlerde düzenlenen operasyonlarda toplam 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 187'si tutuklanırken, 337'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.





SORUŞTURMADA ÖZEL YÖNTEMLER KULLANILDI

ADALET Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve özel soruşturma yöntemleri kullanılarak uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı önemli bir darbe indirilmiştir. Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır" dedi.