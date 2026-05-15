‘Yerinde yaşlanma önceliklerimiz arasında’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Bakım Modelleri Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Çalıştaydaki konuşmasında yaşlanan nüfusun, hayatın tüm alanlarını etkilediğini belirten Bakan Göktaş, "Dünyada yaklaşık 1 milyar seviyesinde olan 60 yaş üstü nüfusun, 2050'de 2.1 milyara ulaşacağı öngörülüyor. TÜİK'in 2025 verileri de demografik yapımızdaki değişimi açık biçimde ortaya koyuyor. 65 yaş ve üzeri nüfus oranımız, 2025'te yüzde 11,1'e yükselmiş durumda" dedi.

KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA

Bakan Göktaş, "Hastaneden taburcu edilen yaşlıların bakım ihtiyacının düzenli izlenmesi; evde bakım, evde sağlık ve yerel hizmet birimleri arasında güçlü bir koordinasyon oluşturulması önem taşıyor. Hedefimiz, yaşlı vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdüğü; aile, sosyal çevre, sağlık ve sosyal hizmetlere birlikte erişebildiği güçlü bir Türkiye'dir. Yerinde yaşlanmayı önceleyen ve kurumsal bakımda kaliteyi artıran hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ANKARA