102 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kurdukları sahte araç kiralama tuzağıyla vatandaşları dolandıran çeteye eş zamanlı baskın yaptı. 29 ildeki baskınlarda 78 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşlardan gelen bazı şikayetler üzerine internet üzerinden uygun fiyatlı araç kiralama ilanları vererek vatandaşları ağlarına düşüren bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin, "oltalama" yöntemiyle hazırladıkları sahte siteler üzerinden 88 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Açık hatlar üzerinden sözde "çağrı merkezi" hizmeti vererek mağdurları profesyonel bir şekilde ikna ettikleri ortaya çıkan çetenin, toplam 102 milyon 537 bin 610 TL tutarında para trafiğini yönettiği tespit edildi. Kocaeli polisinin başlattığı soruşturma kapsamında, gerekli delillerin toplanmasının ardından 12 Mayıs'ta düğmeye basıldı. Kocaeli merkezli olarak 29 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 82 şüpheliden 74'ü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon TL değerinde 2 motosiklet, 86 akıllı telefon, 92 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 5 ata lira altın ele geçirildi. Firari 4 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.