AK Partili Gürhan Albayrak: Yetimin hakkına ve aşevindeki rızka göz diktiler

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk, zimmet, resmi belgede sahtecilik ve kara para aklama soruşturması kapsamında yeni detaylara ulaşıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sayıştay raporlarını kaynak gösteren AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, belediye kaynaklarının lüks konutlar, malikâneler ve kripto para madenciliği odalarına aktarıldığını iddia etti.

SIĞINAKTA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye Özel Kalem Müdürü Özcan E.'nin ikametinde yapılan aramalarda, bahçede yer altına gizlenmiş özel bir oda tespit edildi. Güvenlik güçlerince odada yapılan incelemede, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 adet kripto para madenciliği (miner) cihazı ele geçirildi. Söz konusu cihazların kaçak elektrik kullanılarak çalıştırıldığı iddia edilirken, şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan da adli işlem başlatıldı.

AŞEVİ BÜTÇESİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan birini ise aşevi faaliyetlerindeki usulsüzlük iddiaları oluşturdu. İhtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yemeklerin, dışarıdan hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek hayali faturalarla belediye bütçesinden milyonlarca lira nakit para çıkışı sağlandığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece hukuki bir suç değil, aynı zamanda büyük bir ahlaki çöküştür. Yetimin hakkını ve fakirin rızkını son kuruşuna kadar takip edeceğiz, bu paraların takipçisi olacağız."

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 60 şüpheliden, aralarında belediye personelinin de yer aldığı 23 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin yanı sıra, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.