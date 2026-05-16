Al bayrağımızı dünyanın her tarafında dalgalandırıyorlar
Gençler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraber Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj ile gençlerin her alanda attığı adımlara dikkat çekerek "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve üretimin her alanında ortaya koydukları vizyon, azim ve başarıyla insanlığa değer katan gençlerimiz, al bayrağımızı bugün dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyor. Bu toprakların köklü hafızasından ve milli ruhundan aldığı güçle yetişen yeni nesillerimiz çalışkanlığı, yüksek idealleri ve emanetinize duyduğu sarsılmaz sadakatle, cumhuriyetimizi aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşıyor. Zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.