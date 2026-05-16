Daha güçlü ailelerle müreffeh yarınlara

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla 1994 yılından itibaren her yılın 15 Mayıs tarihi Aile Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumu ayakta tutan ailelere dikkat çekmek, ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla kutlanan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İnancımızda, geleneğimizde, tarihimizde kutsal bir yeri olan, toplumumuzun temelini oluşturan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum. Ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek inşallah daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız."

MİLLİ AİLE HAFTASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası ilan ederek bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için seferberlik başlatıyoruz. Çünkü güçlü aile, güçlü toplumun, güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir" paylaşımında bulundu.