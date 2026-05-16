Devlet korumasında şefkatle büyüyorlar
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların psikososyal gelişimi açısından en uygun ortamın aile olduğu anlayışıyla "koruyucu aile" ve "evlat edinme" hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen "koruyucu aile hizmeti" ile biyolojik ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan çocuklar, uygun ailelerle eşleştirilerek güvenli, sevgi dolu ve aile ortamında gelişimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 10 bin 918 çocuk, 9 bin 173 koruyucu ailenin yanında aile şefkatiyle büyüyor. "Evlat edinme" kapsamında da biyolojik ailesiyle yaşama imkânı kalmamış çocukların kalıcı aile ortamına kavuşması sağlanıyor. Bu yıl devlet himayesindeki 681 çocuk yeni ailelerine kavuşurken bugüne kadar 21 bin 31 çocuk hizmetten faydalandı. Öte yandan Avrupa Birliği Delegasyonu'nun mali desteği, bakanlık ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "geçici koruyucu aile hizmeti" başlatıldı. Aile yanına dönüşü ilk aşamada mümkün olmayan veya çeşitli nedenlerle devlet himayesi altına alınan çocukların, geçici koruyucu ailelerin yanında bakımları sağlanıyor. Bu uygulamadan da bugüne kadar 246 çocuk yararlandırıldı.