İBB’ye usulsüz ihale operasyonu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaleye ilişkin bazı iş ve işlemlerde usulsüzlükler olduğunu tespit etti. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.