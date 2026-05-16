İzmir CHP’de kriz üstüne kriz

İzmir'de CHP'li belediyelerde art arda yaşanan skandallar bardağı taşırdı. 13 Mayıs'ta toplanacağı ilan edilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, yeter sayı olmaması nedeniyle açılamadı. AK Parti Grubu'nun, gündem dışı konuşmaların canlı yayınlanmama ve konuşma sürelerine getirilen sınırlandırmalar nedeniyle tepki gösterdiği mecliste, CHP grubunun katılım oranının çok az olması parti içinde krize neden oldu. Belediye başkanları ile meclis üyelerinin sorumsuzluğuna sinirlenen CHP İl Başkanı Çağatay Güç'ün oturuma katılmayan CHP'li isimlerin listesini istediği öğrenildi. Bir kriz haberi de Karşıyaka'dan geldi.

13 birim müdürü, sosyal denge tazminatı sebebiyle başlayan eylemlerin nedeniyle Başkan Yıldız Ünsal ile buluştu. Ünsal'ın sıkıntıların aktarılması üzerine gerildiği ve birim müdürlerine rest çektiği öne sürüldü. Ünsal'ın, "Bana karşı ayaklanıyor musunuz? Benimle çalışmak istemeyen istifa etsin" resti üzerine Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı istifasını verdi. Çatlak geçtiğimiz günlerde ilçe meclisinde yaşanan encümen seçiminde tekrar gün yüzüne çıktı. AK Parti'nin adayına CHP grubundan 8 oy çıktı. Ardından da CHP'li 8 meclis üyesi seçildikleri komisyonlardan istifa etti. Karşıyaka Belediyesi'ndeki krizlere CHP Genel Merkezi müdahale etmek zorunda kaldı. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun İzmir'e gönderildi. Aygun'un 8 meclis üyesi ile tek tek görüşeceği öğrenildi.