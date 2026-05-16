Kazı izni için 300 bin dolarlık rüşvet iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş 2024 yerel seçimlerinden önce istasyonda elektrik hattı çekmek için kazı izni konusunda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden onay verilmesini talep etti. Yerel seçimlerden sonra belediyeyi CHP'nin kazanmasıyla süreç uzatıldı ve Aydöner ve Büyükçulha, Bahçetepe ile görüşüp, belediye başkanının 300 bin dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyledi. Aktaş, Gürkan Dölekli, İşletme Müdürü Özer Ayık aracılığıyla Bahçetepe'ye 300 bin doları verdi.