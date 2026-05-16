Kocaeli'de Başkan Erdoğan'a muhteşem koreografi: "Mazide kökümüz, istikbalde müjdemiz var"

Stadyum tribünlerini tamamen kaplayan ve büyük bir coşkuyla açılan 3 parçalı dev pankartta, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir mesaj verildi.

Koreografinin ilk bölümünde, Türk ve İslam tarihinin önemli sembollerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseline yer verilerek, "Mazide kökümüz" ifadesi kullanıldı. Koreografinin orta kesiminde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dev portresi ile birlikte "Reise sözümüz" yazılı pankart açıldı.

Koreografinin son bölümünde ise Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayii projeleri, insansız hava araçları ve yerli savaş uçağı görselleri eşliğinde "İstikbalde müjdemiz var" mesajı verilerek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve tam bağımsız gelecek hedeflerine vurgu yapıldı.

