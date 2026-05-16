Merkezefendi Belediyesi’ne rüşvet gözaltıları

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik inceleme başlatıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın de bulunduğu belediye çalışanları ve firma yetkililerinin yer aldığı toplam 13 kişi 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediyede ve şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın ise mama üretim makinelerinin satışında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle ifade verdiği öğrenildi.