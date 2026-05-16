SON DAKİKA | MSB'den 'seferberlik görev emri' açıklaması: 7 binden fazla personel katılacak

Milli Savunma Bakanlığı, bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "2026 Yıldırım Serisi seferberlik tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele bilgilendirme mesajı gönderilmiştir" denildi.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 19:04 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2026 19:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada yer alan "vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu mesajların her yıl rutin olarak düzenlenen "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları" kapsamında gönderilen bilgilendirmeler olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında vatandaşlara seferberlik emri gittiğine dair paylaşımların yer aldığı hatırlatıldı.

"TATBİKATLAR HER YIL RUTİN OLARAK İCRA EDİLİYOR" Açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları'nın planlı ve rutin faaliyetler olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir."