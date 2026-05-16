Türk dünyası stratejik güç oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde "Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu:

Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eşgüdümümüzü daha da güçlendirmeliyiz. TDT Plus formatının bir an önce hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bizlerin ve bakanlarımızın artan temasları Türk devletlerinin artık ortak meseleler arasında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere, Orta Koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir.



KKTC'NİN TEMSİLİ MEMNUN EDİCİ



Zirveyi bizim için anlamlı kılan hususlardan biri de Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının temsil edilmesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.



HOCA AHMET YESEVİ TÜRBESİ'NE ZİYARET

Başkan Erdoğan, zirve öncesinde Türkistan'da kültürel geziye katıldı. Müze ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret eden Erdoğan burada diğer liderlerle birlikte dua etti.





SİBER GÜVENLİK BİR ZARURETTİR



Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğini en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirvemizin 'Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma' temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında, dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor. Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin, 'Dijital vizyonda birlik' ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekânın tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Siber güvenlik tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Müteakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlikte eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.



MİRZİYOYEV'E TÜRKİYE DAVETİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31'e davet etti.

BM GIDA VE TARIM TEŞKİLATI İÇİN ADAYIMIZ MEHDİ EKER



Tarımsal üretimde teknolojik dönüşümün içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak Genel Direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu önemli görev için tüm Türk devletlerinin ortak adayı olarak göreceğinize inandığım Dr. Mehdi Eker'e kıymetli desteğinizi bekliyoruz.



SAVUNMADAKİ TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ



Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz, savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak, yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayiinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız. Teşkilatımız bünyesinde savunma sanayii kurumlarının toplantı gerçekleştirmesini önemsiyoruz.





HİKMET DOLU MİRASI NESİLLER BOYU YAŞASIN

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yâd ediyor; hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum."