Türkiye Yüzyılı çocukları yan yana
İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları" piknik programında öğrencilerle bir araya geldi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı'nın, İbrahim Çeçen Vakfı ile ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi ev sahipliğinde düzenlediği programa 352 öğrenci katıldı. Program kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Gül, çocuklarla sohbet ederek oyun alanlarında vakit geçirdi. Etkinlikte öğrenciler çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Programda Vali Davut Gül'e, Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman, ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ve protokol üyeleri eşlik etti.