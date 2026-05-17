AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tekirdağ'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, milletimizin huzuruna ve güvenliğine kastedenleri engellemeye çalışırken çıkan çatışmada şehit oldular. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör