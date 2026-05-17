Aşevi yemeklerini ‘satıp’ parasını cebe indirmişler

Eskişehir'de, 60 kişinin gözaltına alındığı ve 25'inin tutuklandığı CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınanlardan organizasyon şirketi sahibi Didar Açıkeller ifadesinde, şüphelilerin garibanların lokmalarını bile çaldığını itiraf etti.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Altınsaray Organizasyon Salonu'nu işleten Açıkeller, 2012'den bu yana Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği, Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü, Engelliler Günü gibi organizasyonların ihaleyle kendisine verildiğini anlattı.

Organizasyonların ihaleleri için de Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan'ın talimatıyla belediyeden kendisine boş olarak 3 boş teklif mektubu verildiğini belirten Açıkeller, bunlardan ikisini tanıdığı firmalar üzerinden, birini de kendi firması üzerinden teklif verip aldığını söyledi.

Organizasyonların yemeklerinin de Yıldızhan'ın talimatıyla belediye aşevinden gönderildiğini ifade eden Açıkeller, buna rağmen yine Yıldızhan'ın talebiyle kendisi dışarıdan almış gibi belediyeye fatura kestiğini öne sürdü.

Organizasyonlar karşılığında belediye tarafından yatırılan paraları aynı gün çekip Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan'ın oğlu Mahmut Yıldızhan'a 6-7 kez, sekreteri Filiz'e 8-10 kez, Belediye Özel Kalem Müdürü Özcan Erkaya'ya bir kez, kardeşi Özgür Erkaya'ya da 2 kez verdiğini iddia eden Açıkeller, bu yolla 7-8 milyon TL verdiğini öne sürdü.

Bu nedenle biriken KDV borçlarını ödeyemediğini ve Belediye Başkanı Ahmet Akaç ile görüşüp durumu anlattığını söyleyen Açıkeller, yanlarında bulunan Özel Kalem Müdürü Özcan Erkaya'nın önce inkâr ettiğini, elinde belge ve fotoğraf olduğunu söylediğinde ise tavır değiştirdiğini anlattı.

Bunun üzerine diğer Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz'ın zararı karşılayacağını söyleyerek belgeleri istediğini ifade eden Açıkeller, vermeyi reddettiğinde ise "Bu belgelerden birine bahsedersen, sana artık iş vermeyiz" dediğini anlattı. Bunun üzerine Başkan'ın "Zararı ben karşılayayım, belgeleri bana verirsin" dediğini öne süren Açıkeller, Erkaya'nın tanımadığı iki kişiyi vergi dairesine gönderip, 1 milyon liralık vergi borcunu ödediğini anlattı.