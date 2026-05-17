BARKAN EFES’te boy gösterdi

Türk savunma sanayiinin insansız kara aracı projeleri arasında öne çıkan HAVELSAN üretimi BARKAN ailesi, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda geniş katılımlı şekilde sergilendi.

Güvenlik güçlerinin envanterinde aktif görev yapan BARKAN 2, tatbikat kapsamında zorlu arazi senaryolarında kabiliyetlerini gösterirken, ürün ailesinin en yeni üyesi BARKAN 3 de ilk kez büyük ölçekli bir tatbikatta askeri delegasyonların karşısına çıktı.

SAHA 2026 Fuarı'nda tanıtılan BARKAN 3, geliştirilmiş sensör füzyonu, artırılmış faydalı yük kapasitesi ve modüler yapısıyla dikkat çekti. Orta sınıf 2. seviye insansız kara aracı kategorisinde yer alan platformun palet, süspansiyon ve güç aktarım sistemi tamamen yenilendi. Daha yüksek hız, tork, enerji verimliliği ve arazi performansı elde edilen araçta radar tabanlı otonomi sensörleri, çoklu LİDAR entegrasyonu ve gelişmiş çevresel algılama sistemleri kullanıldı.

GPS olmayan ortamlarda rota planlama, engelden kaçınma ve lider takibi yapabilen BARKAN 3'ün, link kaybında güvenli geri dönüş mekanizmaları da geliştirildi.

Maksimum Hız: 25+ km/s sürat.

Yan Eğim: %60

Hendek Aşma: 70 cm

Dik Engel: 35 cm

Sudan Geçiş: 50 cm

Silahlar: 5.56, 7.62 ve 12.7 mm.

Ana Amacı: Keşif, gözetleme, yük taşıma.

Navigasyon: Otonom görev.

İş Birliği: İHA ve İKA