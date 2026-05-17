MİT’ten casusluk ağına darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ülkemiz aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir casusluk ağını titiz bir operasyonla çökertti. MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı İstihbarat Servisi'ne çalışan bir casusluk ağındaki dokuz kişiyi tespit etti. B.E. ve casusluk ağının içerisinde yer alan diğer kişilerin, ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları (STK'lar), dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas ve özel bilgileri topladıkları ve yabancı istihbarat servislerine aktardıkları tespit edildi. Casusluk ağı içerisindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. B.E. ve casusluk ağının diğer üyelerinin faaliyetleri; fiziki gözetim, siber izleme, teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi.

YEDİ CASUS TUTUKLANDI

Şebekenin yabancı istihbarat servisleri ile kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. B.E. ve yönettiği casusluk ağı, uzun süre boyunca gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak faaliyetlerine devam etti. Ülkemiz aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten casusluk ağı merkezindeki B.E. ve ona bağlı örgütsel yapı, MİT'in titiz çalışmasıyla deşifre edildi. MİT'in yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında dört ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. B.E. ile 6 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan iki şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde tutuklu oldukları saptandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.