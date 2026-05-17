Terörsüz Türkiye gençlerin huzuru için

Turka Kocaeli Stadı'nda gerçekleştirilen "Bir Gençlik Şöleni" programına Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce genç katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunlara söyledi:

Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, "Her şey Türkiye için" diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Artık milletin evlatları ömürlerinin baharındayken solup gitmesin.

Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye aktarılmasını istiyoruz. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde, gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.

Çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun; Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasetçileri, bakanları, inşallah Cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak.

Mazlumların gölgesinden medet umduğu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği; hakkın, adaletin ve huzurun adresi olan Türkiye, sizin omuzlarınızda yükselecek. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var.

Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Millet olarak, üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Bugün kendini iyi yetiştirmiş yenilikçi, ahlaklı ve imanlı neslin gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. Kendimize inanıyoruz, gücümüzü biliyoruz, potansiyelimizin farkındayız. Daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Öte yandan program muhteşem görüntülere sahne oldu. "İyi ki Erdoğan" ve "Cendere" şarkıları eşliğinde gerçekleştirilen iki koreografi gösterisi ilgiyle izlendi.

FATİH'İN RUHU EBEDİ KALACAKTIR

TEKNOFEST kuşağını öncü neferleri olarak rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz: Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sizler bu milletin gözbebeğisiniz. Üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz.

SAHA'DA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDIK

Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN projesi her geçen gün ilerliyor. KAAN bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Sadece KAAN değil, birçok savunma sanayii ürünümüz dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor. SAHA- 2026'da savunma sanayii alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı.

CHP TEHDİT EDİYOR AK PARTİ HUZUR VERİYOR

Biz millete hizmet etmek gayesiyle bir araya gelmiş, siyasetin kalitesini artırmaya odaklanmış bir hareketiz. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar, huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, "Biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil" oldu. Bundan sonra da aramıza katılacak arkadaşlar olabilir.

ÇOCUKLARIMIZI ALGORİTMAYA BIRAKAMAYIZ

Dijital dünyanın kaotik atmosferi, çocuklarımızı tuzağa düşürmeye çalışan yapılarla dolu. Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz. Ek tedbirler de hayata geçirilecek. Seferberlik ruhuyla hareket edeceğiz.

Nüfus, Türkiye için hayati bir konu. Desteklerle gençlerin yanındayız. Derdimiz ülkede evlenmedik genç, tütmedik ocak bırakmamak.

YOLSUZLUK, HIRSIZLIK RÜŞVETİN MERKEZİ...

CHP yönetiminin partiyi ne hale getirdiğini özellikle en iyi o parti içinde bir dönem yer alanlar bilir. CHP'yi, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savunma merkezi haline getirenlerin, içerideki çürümeyi derinleştirmesi, siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü. Bizi, CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz.

İSRAİL'İN KANLI OYUNLARINI BOZMALIYIZ

İsrail bitmek bilmeyen kışkırtmalarla, birtakım hayaller ve ütopyalarla bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki, İran'la savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Biz, bölgenin sorunlarının, bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi artırarak, kanlı oyunları bozmalıyız. Herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.

ZAYN SOFUOĞLU GÖSTERİ YAPTI

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programda, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, gösteri yaptı.