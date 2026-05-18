AK Parti'den CHP'ye tokat gibi cevap: Skandallar ortadayken bize hukuk nutku atmayın!

CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ni sarsan soruşturma kapsamında, aralarında belediye yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Özel Kalem Müdürü'nün de bulunduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Toplamda 60 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu dev operasyon dalga dalga büyürken, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışan CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a tokat gibi bir cevap geldi. Albayrak, belediyede kurulan vurgun düzenini tek tek ifşa ederek Başkan Ahmet Ataç'ı derhal istifa etmeye çağırdı.

"KURDUKLARI ALGI DUVARLARI PARAMPARÇA OLUYOR"

CHP'li il başkanının adli süreçleri siyasi hamaset malzemesi yapmaya çalışmasını "ibretlik" olarak nitelendiren AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yıllardır şehri paravan şirketler ve şaibeli ilişkilerle yönetenlerin foyasının ortaya çıktığını vurguladı. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada şu sert ifadeleri kullandı:

"Milletin hayrıyla pişen aşevi yemekleri üzerinden kurulan iddialar konuşulurken, sahte imza raporları ortadayken, paravan şirketler ve milyonluk para trafiği soruşturulurken kimse çıkıp bize 'hukuk' ve 'mağduriyet' nutku atmasın. Yıllardır Eskişehir'de oluşturdukları o dokunulmaz düzenin hiç bozulmayacağını sandılar. Şehrin kaynaklarını kendi çevrelerinin imtiyaz alanı gibi gördüler. Ama artık kurdukları vitrin paramparça oluyor."

CHP'NİN SAMİMİYETSİZLİĞİNE 4 SERT SORU!

Albayrak, CHP yönetiminin Eskişehir halkının hakkı yenirken sessiz kaldığını, ancak ucu kendilerine dokununca meydanlara fırladığını belirterek CHP İl Başkanı Yalaz'a şu soruları yöneltti:

Servet Düzeni Kurulurken Neredeydiniz?: Lüks villalarda yaşayanlar, belediye gücüyle servet düzeni kurduğu iddia edilenler Eskişehir'i sahipsiz bırakırken neredeydiniz?

Aşevi Lokmasına Göz Dikilirken Sesiniz Neden Çıkmadı?: Garibanın boğazından geçecek aşevi lokması üzerinden milyonlarca liralık usulsüzlük iddiaları ortaya saçılırken o "meydan" kimlere emanetti?

Personel Kapı Dışarı Edilirken Sahibi Kimdi?: Belediye koridorlarında sahte imza iddiaları konuşulurken, uyarmak isteyen personeller güvenlikle kapı dışarı edilirken Eskişehir'in "sahibi" kimdi?

Kara Para İddiaları Vicdanınızı Sızlatmıyor mu?: Adliye önündeki görüntülerden rahatsız oluyorsunuz da dosyalardaki zincirleme zimmet, evrakta sahtecilik, MASAK raporları ve kara para aklama iddiaları hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor?

"AHMET ATAÇ DERHAL İSTİFA ETMELİDİR!"

Yaşananların bir siyasi algı operasyonu değil, yetimin rızkını ve kamu kaynaklarını koruma mücadelesi olduğunu ifade eden Albayrak, CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a da istifa çağrısında bulundu.

Albayrak, "Bugün yapılması gereken hamaset üretmek değil, çıkıp kamuoyuna hesap vermektir. 20 yılı aşkın süredir bu belediyeyi yöneten Ahmet Ataç, artık bu ağır siyasi ve vicdani sorumluluğun altında kalmıştır. Bu skandallar ve gelinen nokta karşısında derhal istifa etmelidir" diyerek Eskişehir halkının hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör