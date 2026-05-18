Alman Bakan Wadephul: "Türkiye çatışma bölgeleri üzerinde önemli etkiye sahip"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'nin çatışma bölgelerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "Almanya için bu konularda Türkiye ile yakın istişare içinde olmak son derece önemli. Almanya, Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkilerin genişletilmesini önemsiyor. Türkiye, AB üyesi olmak istiyorsa Almanya güvenilir bir ortak olacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 02:29

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantı ve görüşmeler sırasında iki ülke ilişkilerini, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkileri, güvenlik politikaları ile bölgesel çatışmaları ele aldıklarını belirten Wadephul, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ve İran müzakerelerinde coğrafi yakınlık, politik ve ekonomik ağırlığı ile önemli bir etkiye sahip olduğuna vurgu yaptı. Wadephul, "Türkiye, yalnızca coğrafi yakınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda büyük siyasi ve ekonomik önemi nedeniyle de bu çatışma bölgeleri üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkiye sahiptir" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine sadık kaldığı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Wadephul, "Bu olumlu bir sinyal. Federal Hükümet olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki stratejik ilişkileri daha da geliştirmeyi arzuluyoruz. Özellikle ortak çıkarlarımız olan konularda, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'nin önemli bir ticaret ortağı olarak dikkate alınmasını destekliyoruz. Avrupa Birliği'nin savunma politikası ve sanayi politikası araçlarının geliştirilmesi kapsamında Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin modernizasyonu da önemli olabilir" ifadelerini kullandı. Wadephul, "Ortak hedeflerimizin ve çıkarlarımız olduğu konularda Türkiye, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin de önemli bir ticari ortağı olarak daima tüm sanayi ve savunma politikaları geliştirirken birlikte düşünülmeli ve dahil edilmelidir" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'nin AB üyelik süreci çabalarına da değinerek, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılmak istiyorsa Almanya'da dostane ve güvenilir bir ortak bulacaktır. Bu bağlamda Kopenhag kriterleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları, AB'ye kabul edilmenin bağlayıcı ön şartı olarak kalmaya devam etmektedir" dedi.

İran'daki savaşın geniş kapsamlı sonuçlarına ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya dikkat çeken Wadephul, "Bugün dünyanın birçok yerinde pek çok insan acı çekiyor. Her geçen gün sonuçlar daha da ağırlaşıyor. Avrupa, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmaya hazırdır. Bölge ülkeleriyle birlikte, bu çatışmaya ilişkin güvenlik, ekonomi ve enerji çıkarlarımızı nasıl koruyacağımızı belirleyeceğiz. Bu konuda bölge ülkeleriyle çok yakın temas halindeyim" dedi. Wadephul, İran bağlamındaki krizlerin çözüm çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti. Wadephul, "Hepimiz, İran'ın gelecekte komşuları için artık bir tehdit oluşturmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu nedenle, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmemelidir. İran, kapsamlı füze programını ve bölgedeki kışkırtma politikasını sonlandırmalı ve Hürmüz Boğazı'nı ücretsiz ve yeniden gemilerin geçişine açık hale getirmelidir" dedi.



"TÜRKİYE GİBİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ" Gazze konusunda Türkiye ile Almanya'nın aynı endişeleri taşıdığına vurgu yapan Wadephul, "Bazı noktalarda farklı yollar izliyoruz ki bu da bir sorun değil ama hedefimiz aynı. İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunun çözümü olarak iki devletli çözümü destekliyoruz. Gazze Şeridindeki insani durumdan da endişe duyuyoruz ve orada daha fazla şey yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Wadephul, "Gazze Şeridi'ndeki insanlar acı çekiyor. İlaç tedariği de dahil olmak üzere insani yaşam malzemelerine ulaşabilmeleri gerekiyor. Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım malzemesi gönderilebilmesi için imkanlar oluşturulmalı ve bu karayoluyla da yapılmalı. Bunu hemen şimdi yapmalıyız. Aynı anda birçok krizi yönetmemiz gerekse de gözümüzü Gazze Şeridinden ve acı çeken insanların durumundan ayırmamalıyız" ifadelerini kullandı.