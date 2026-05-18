CHP’li belediyeye ayrımcılık cezası

Konya'da CHP'li Ereğli Belediyesi hizmetlerle değil, mobbing, usulsüz yer değişikliği ve işten çıkarmalarla gündemden düşmüyor. CHP'li Ümit Akpınar'ın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Ereğli Belediye Başkanı seçilmesinin ardından birçok personel belediye tarafından mağdur edilmiş ve önemli pozisyonlara da başkanın yakınları atanmıştı. Ancak bu sefer belediye personellerine yapılan baskı ve ayrımcılık cezasız kalmadı. Mobbing ve baskıya maruz bırakıldığı için dayanamayıp şehir değiştirmek zorunda kalan kadrolu belediye personelinin şikayeti sonucunda TİHEK (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu) Belediye Başkanlığı, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle belediyeye 256 bin 357 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SİYASİ NEDENLERLE BASKI YAPILDI

Kararda, "Personelin mesleki unvanıyla uyuşmayan farklı birimlere herhangi bir haklı sebep olmaksızın birden fazla kez geçici görevlendirildiği, sürecin devamında başvuranın tayin isteyerek başka bir şehre taşındığı, tüm bu olayların başvuranın belediyede işe başladığı dönemde yönetimde yer alan siyasi partinin 31/3/2024 tarihindeki yerel seçimde değişmesine ve başvuran için geçici görevlendirme sürecinin seçimlerden sonra başlamasına bağlı olarak siyasi nedenlerle gerçekleştiğinin değerlendirildiği, sistematik ve sürekli olarak, muhatap tarafından yıldırma kastıyla işyerinde yıldırma eylemlerine maruz bırakıldığı ve muhatap tarafından ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır" denildi.