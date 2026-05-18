HSK’dan tarihi karar: Balyoz mağdurlarına ödenen tazminat FETÖ’cülerden alınacak

FETÖ'nün emniyet, yargı ve askeri bürokrasi içindeki örgütlü yapılanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yürüttüğü en büyük operasyonlardan biri olan Balyoz kumpasında yeni bir hesaplaşma dönemi başladı. Yıllarca sahte dijital deliller, kurgu CD'ler, yasa dışı dinlemeler, gizli tanık ifadeleri ve örgütsel operasyonlarla yüzlerce general, amiral ve subay tutuklandı. Binlerce asker ya cezaevine gönderildi ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edildi. FETÖ'nün yargı ve emniyet içerisindeki yapılanması üzerinden yürütülen operasyonlarla TSK'nın komuta yapısı büyük darbe aldı. O FETÖ'cü yargı mensupları için HSK'dan tarihi karar geldi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Balyoz kumpasında mağdur edilerek yıllarca cezaevinde kalan ve yeniden yargılamada beraat eden sanıklara devletin ödediği tazminatların, kumpasta görev alan FETÖ'cü eski hâkim ve savcılardan rücu yoluyla tahsil edilmesine hükmetti.

İKİ DOSYADA KARAR

HSK'nın hükmüne ilişkin ilk karar 18 Eylül 2025'te verildi. 2025/1436 sayılı dosyada, kumpas nedeniyle yıllarca cezaevinde kalan ve beraat eden Osman Kayalar'a ödenen tazminatın, kumpas davasında görev alan eski hâkim ve savcılardan tahsil edilmesine hükmedildi. İkinci karar ise 26 Mart 2026'da verildi. 2026/424 sayılı dosyada, kumpas mağduru Ayhan Türker Koçpınar'a ödenen tazminat dolayısıyla oluşan kamu zararının da yine FETÖ irtibatlı eski hâkimlerden tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

HUKUK TARTIŞMASINI BİTİRDİ

HSK 2. Dairesi yıllardır hukuk çevrelerinde tartışılan kritik bir soruya da cevap verdi. Kararda, devletin ödediği tazminatların hâkim ve savcılara rücu edilmesi için ayrıca TCK'nın 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan kesinleşmiş mahkûmiyet aranmayacağı belirtildi.

HSK KARARINDA FETÖ'NÜN YARGI İŞGALİ ANLATILDI

Karar metinlerinde FETÖ'nün devlet içerisine nasıl sızdığı ve kumpas davalarını hangi yöntemlerle organize ettiği de ayrıntılı şekilde anlatıldı. HSK, FETÖ'nün emniyet, yargı ve TSK içerisindeki örgüt mensupları üzerinden sahte dijital deliller ürettiğini, yasa dışı dinlemeler yaptığını, kurgu ihbar mektuplarıyla soruşturmalar başlattığını ve bu yöntemlerle Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, Amirallere Suikast ile İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davalarını organize ettiğini vurguladı. FETÖ'nün devlet kurumlarını ele geçirmek amacıyla yargı içerisindeki örgüt mensuplarını sistematik şekilde kullandığı belirtildi.

İŞTE O İSİMLER

Kararda isimleri yer alan ve HSK Genel Kurulu'nun 24 Ağustos 2016 tarihli kararıyla FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen eski yargı mensupları şöyle: Abdullah Öztürk, Ali Alçık, Ali Efendi Peksak, Alpaslan Uz, Aytekin Özanlı, Birol Bilen, Davut Bedir, Eşref Aksu, Gökmen Demircan, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, İbrahim Balık, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Başer, Muzaffer İren, Nurullah Çınar, Ömer Diken, Savaş Çelik ve Vedat Dalda. İkinci dosyada ise Ali Efendi Peksak, Birol Bilen, Davut Bedir, İbrahim Balık, Mehmet Uğurlu, Metin Özçelik, Murat Üründü, Ömer Diken ve Savaş Çelik.