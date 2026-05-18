İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: "Türkiye güçlendikçe diaspora güçleniyor"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği "YTB Diaspora 2.0 Buluşması" etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YTB Başkanı Abdülhadi Turus, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özil ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, Türkiye içeride güçlendikçe diasporanın yükseldiğini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanının Cumhuriyet'in 100. yılında açması için 2002'de yazılan mektuplardan örnekler okudu.

Okulların 2002'deki halinden çok daha iyi durumda olduğunu anlatan Tekin, 2002'de sınıf sayısı 350 bin iken bu sayının bugün 750 bin olduğunu aktardı.

Bakan Tekin, 2002 öncesi yapılan dersliklerin depremde yıkıldığını ya da güçlendirmek ve iyileştirmek için yeniden inşa edildiğini ifade ederek bugün eldeki 750 bin derslikten ancak 160 bininin 2002 öncesine ait olduğunu bildirdi.





Tekin, yapılan uluslararası sınavlara göre okullarda başarı oranının da arttığını ifade ederek, "Bir eksiğimiz var. İnsanlar, eğitimle ilgili kendi hayal ettikleri yerde olmadığımızdan dolayı serzenişte bulunuyorlar. Daha iyisini hayal etmek hepimizin hakkı. Ben de hayal ediyorum ve daha iyisi olsun diye çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken, vatandaşımızın, toplumsal değerlerimiz ile milli ve manevi değerlerimiz konusunda eğitim-öğretim süreçlerinden beklentileri var. Biraz onlara odaklanmak gerekiyordu. Son dönemde de oraya odaklanmış olduk." dedi.

"TÜRKİYE GÜÇLENDİKÇE DİASPORA GÜÇLENİYOR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan da konuşmasında, "Dünyadaki Türk diasporasının çok iyi noktalara geldiğini görmek bizi onurlandırıyor. Bu, Türkiye'ye de güç katıyor. Türkiye güçlendikçe diaspora, diaspora güçlendikçe Türkiye güçleniyor. Bir taraftan Türkiye'nin potansiyeli artıyor, bir taraftan da tersine beyin göçünün yaşandığı sektörler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin sadece ülkesine geri dönenler için değil, Batı'da yaşayan kalifiye Müslümanlar için de gidecek bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ekonomide bir mutlak avantaj, bir de mukayeseli avantaj ilkesi var. Ticaret yaparken ülkeler mukayeseli avantaj üzerinden kazanırlar. Kültürde de böyle bir şey söz konusu. Batı kültürü ve medeniyeti 200 yılın getirdiği zafer sarhoşluğuyla, sömürgeciliğin getirdiği üstünlük kompleksiyle, kendi kültürünün de üstün olduğunu düşünüyor ve bunu dayatıyor." diye konuştu.





Bazı ülkelerin kültürünü pazarladığını ifade eden Erdoğan, Hindistan'ın yogayı dünyaya pazarlayabildiğini belirterek, "Bizde ne kadar çok bu tür değerler olduğunu düşünün. Ama bunları pazarlamak için bunları hakkıyla yapmak ve değerini bilmek gerekiyor." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin turizmde hizmet üstünlüğünü, iklim avantajını ve İstanbul Havalimanı avantajını kullandığını vurgulayarak, "Bize ait olan temaları da kullanmalıyız. Bizim de kendi kültürümüzü yaşamada ve sergilemede elimizi korkak alıştırdığımızı düşünüyorum. Türkiye güçlendikçe ve kültürel öğelerinin sunumu daha şık oldukça, diaspora da bulunduğu ülkede kendisini daha güçlü konuma taşıyacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYESİZ KONUŞMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI BİR DÜZLEMDEYİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya da "Diaspora 2.0" ifadesine değinerek birinci nesil Türk göçmenlerinin Avrupa'ya, geri dönme hayaliyle gittiğini anlattı.

Sırakaya, "Diaspora 1.0" adını verdiği birinci neslin artık "Alan el değil, veren el" konumuna geldiğini belirterek, Türk diasporasının bulunduğu ülkelerde hayatın tüm alanlarında var olmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin uluslararası toplumdaki itibarının yurt dışında yaşayan Türklerin de öz güvenini artırdığına işaret eden Sırakaya, "Ben Almanya'da doğdum ve büyüdüm. Haberlerde Türkiye'yle ilgili 6 ayda ya da senede bir haber görünce kıymetli oluyordu. Cumhurbaşkanlarının o dönemde isimlerini duymak zaten mümkün değildi. Ancak Almanya ile Türkiye arasında bir ziyaret varsa duyuyorduk. Ama bugün küresel anlamda, dünya liginde ve Avrupa klasmanında Türkiyesiz konuşmanın mümkün olmadığı bir düzlemdeyiz." ifadelerini kullandı.





Sırakaya, Batı'nın kendi sorunlarına Türkiyesiz çözüm bulmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Eski futbolcu ve AK Parti MKYK üyesi Özil ise futbolculuk yaşamının başında katıldığı antrenmanlarda en iyi oyuncu olmasına rağmen isminden dolayı seçilmediğini belirterek, "Büyük kulüplerde oynamak için antrenmanlara katıldım. En iyisi bendim ama isimden dolayı seçilmediğim zaman pes etmedim. 16 yaşında profesyonel olduğumda mental olarak çok güçlüydüm." dedi.

Herkesin yıldız futbolcu olabileceğini ancak efsane olamayacağını söyleyen Özil, iyi futbolcuların üzerinde daha fazla gole katkı ve kazanma baskısı bulunduğunu anlattı.

Özil, bununla mücadele için ailesine daha fazla vakit ayırdığını kaydederek, "Kariyerim boyunca saha içi ve dışında mücadeleler verdim. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekilince saldırılara maruz kaldım." diye konuştu.