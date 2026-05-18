Tekrarlayan şiddet okuldan koparıyor

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, çocuk ve ergen ruh sağlığı, çocuk psikiyatri ve sosyal pediatri alanında uzman akademisyenleri dinledi. Uzmanlar şunları söyledi:

'2 SAAT ARASI'

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alperen Bıkmazer: Suç ya da şiddet eğilimi olan çocuklardaki psikiyatrik problemlerin normal popülasyondan 7 ila 8 kat fazla. Tekrarlayan şiddet eylemlerinde okul terki ön plana çıkıyor. 3 çocuktan 1'i okula devam etmiyor. Belçika'da da yapılan çalışmada en çok şiddet ve suç davranışının saat 15.00-17.00 arasında olduğu saptandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci: Çocuklar, 'dikkat ekonomisi' yaşıyor. Öğrencilere ders anlatırken çok zorlanıyoruz çünkü dikkati alan dijital araç var. Sosyal medya kimlik inşası üzerinde çok etkili. Araştırmada çocuklar 'arkadaşıma da mı güvenemeyeceğim' diye sordu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Koçtürk: Appetitive saldırganlıktan keyif alan grup var yani birine işkence yapmak, eziyet etmek ya da öldürmek ona keyif verebiliyor. Dijital oyunların 'iştahlı saldırganlıklarda' artışa yol açma riski var.