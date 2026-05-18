Yasadışı bahis operasyonunda 154 şüpheli adliyede

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen 'Yasadışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet ve kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 154 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 saat ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesine SABAH ulaştı. Etkin pişmanlık hükümleri Kütahyalı'ya tek tek anlatıldı. Ancak Kütahyalı, örgüt üyesi olmadığını savunarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kütahyalı, söz konusu para hareketlerinin kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla Perpa'daki bazı esnaflar üzerinden yaptığı işlemlerden kaynaklandığını öne sürdü. Elektronik ödeme kuruluşlarından hesabına gelen 35 milyon lirayı aşkın para girişinin de aynı sisteme ait olduğunu, hayatı boyunca bahis oynamadığını ifade etti. Operasyonu doğru bulduğunu ifade eden Kütahyalı, sorguda mal varlığına ilişkin ayrıntıları da anlattı.





'KREDİ KARTIMDAN ÇEKİLEN PARA'

İfadesinde kripto para borsalarında hesabı olmadığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, "Bu işlemlere tamamen yabancıyım. Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti. Bir yakınım 'Neden bu kadar faiz ödüyorsun, git Perpa'ya kartından para çektir, düşük faizle öde, bu şekilde kredi kartlarını döndür' dedi. Ben de maddi zorlukta olduğum için mantıklı geldi. Kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır" dedi.