6 ilde 57 gözaltı
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişiler tarafından organize edildiğini tespit etti. Detaylı incelemeler yapıldı. İhale süreçlerinde mevzuatlara aykırı şekilde birtakım işlemlerin gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyetler kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunun işlendiği tespit edildi. İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Altı ildeki baskınlarda toplam 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen altı ihalede usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine geçen hafta gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale yetkilileri ile 2021 ve 2023'e ait bazı ihaleleri kazanan firmaların söz konusu usulsüzlüklerde sorumluluğunun bulunduğunun saptandığı ifade edilmişti. -