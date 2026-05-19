AK Parti İstanbul’dan yeni nesil çalışma modeli: Her site bir teşkilat

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, siteleşen yaşam alanlarına yönelik yeni teşkilat çalışmalarını "Her Site Bir Teşkilat" programında tanıttı. İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programa AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Özdemir, İstanbul'un yalnızca fiziki olarak büyüyen bir şehir olmadığını belirterek, şehir hayatındaki sosyal dönüşüme dikkat çekti. Özdemir, "İstanbul, bugün aynı zamanda yeni bir şehir sosyolojisinin merkezi haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

MAHALLE KÜLTÜRÜ İHTİYACI

Mahalle kültürünün yerini günümüzde güvenlikli ama birbirine mesafeli yaşam alanlarının aldığını ifade eden Özdemir, yaşanan değişime duyarsız kalmadıklarını belirterek, "İşte 'Her Site Bir Teşkilat' çalışması tam da bu ihtiyaçtan doğmuştur" dedi. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren vatandaşlarla birebir temas kuran bir siyaset anlayışı benimsediğini belirten Özdemir, "Her Site Bir Teşkilat çalışmamız İstanbul'un değişen şehir hayatını doğru okuyan, modern şehirleşmenin ortaya çıkardığı sosyal mesafeyi yeniden güçlü bir toplumsal bağa dönüştürmeyi hedefleyen yeni nesil bir teşkilat refleksidir. Bugün İstanbul'da mahalle hamilerimizle, sokak gönüllülerimizle ve şimdi de site temsilcilerimizle; şehrin her noktasına dokunan güçlü bir saha ağı kuruyoruz. 'Her Mahallesiyle, Her Hikâyesiyle İstanbul' diyerek çıktığımız yolda; İstanbul'un değişen hayat ritmine uygun yeni bir temas modeli inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.