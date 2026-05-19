Bahçeli’den yeni komisyon önerisi

Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, PKK'nın feshiyle Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır kan ve gözyaşına neden olan PKK terörünün sona ermesinin demokratikleşme açısından fırsat oluşturacağını belirtti. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bahçeli, parçalı yapıların provokasyon, dış müdahale ve örgüt içi çatışma riskini artıracağını ifade etti. Bu kapsamda "Tasfiye ve Düzenleme Sürecini Yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu" kurulacağını açıkladı. Komisyon bünyesinde ayrıca "Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi" oluşturulacağı belirtildi. Bahçeli, "örgütün kurucu önderi" ifadesinin kullanılmasının da riskleri azaltmayı ve süreci hızlandırmayı amaçladığını söyledi. "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca PKK'nın feshiyle sınırlı kalmayacağını, daha kapsayıcı ve demokratik bir anlayışın önünü açacağını kaydetti.

Devlet Bahçeli, TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali kapsamında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen etkinliği ziyaret etti. 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve üniversite öğrencisinin katıldığı festivalde projeleri inceleyen Bahçeli'ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım "Göktay 2"nin anahtarını hediye etti. Festivalde "TÜRKHAN", "Göktay 1" ve "Göktay 2" projeleri öne çıktı.

Diğer taraftan Ankara Spor Salonu'nda bugün saat 10.00'da "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" düzenlenecek. Bahçeli, gençlere hitap edecek. Kurultayda sanatçılar sahne alacak.