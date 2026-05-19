Bilal Erdoğan: Diaspora güçlendikçe Türkiye güçleniyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ev sahipliğinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" etkinliği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın "YTB Diaspora 2.0 Buluşması" etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın da katıldığı etkinliklerde konuşan Bilal Erdoğan, "2 milyar Müslüman kendisine çekidüzen verse, en iyi olacağını değerlendirerek bu yola baş koysa bu medeniyet nöbetini Müslümanlar devralabilir. Dünyada yaşanan yozlaşmanın önüne geçmek isteyen başka bir millet yok.

Yükselen Çin'den bahsediyoruz ama onlar da 'Daha adil bir dünya mümkün' ya da 'Dünya beşten büyüktür' demiyorlar. Cumhurbaşkanımız söylüyor ve sizin desteğinizle bunu söylüyor" diye konuştu. Erdoğan, Türk diasporasının iyi noktalara gelmesinin onur verici olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye'ye de güç katıyor. Türkiye güçlendikçe diaspora, diaspora güçlendikçe Türkiye güçleniyor" ifadelerini kullandı. AA