Bilal Erdoğan Lyon'da gençlerle buluştu: "Dilimizi ve değerlerimizi korumalıyız"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fransa'nın Lyon kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle "Genç Sporcular Buluşması" etkinliği düzenledi. Etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, eski futbolcu Mesut Özil katıldı.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 22:48

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Fransa'da farklı spor dallarında faaliyet gösteren genç Türk sporcular iştirak etti. Etkinlik kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ev sahipliğinde söyleşi düzenlendi.

Turus, YTB'nin özellikle sporcuları farklı alanlarda desteklediğini dile getirerek, "YTB olarak projelerimizin ana merkezinde hep gençliği öne aldık. Sporda, sanatta, eğitimde özellikle gençlik konusunda çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hemen hemen yılda 5 bin genci Türkiye'ye gençlik kamplarına getirdiklerini aktaran Turus, "Bence dünyanın en güzel gençlik kampları Türkiye'de." dedi. Turus, Türkiye'de 21 Mayıs'ta 8. Etnospor Kültür Festivali'nin düzenleneceğini hatırlatarak, "Hem geleneksel sporları, hem geleneksel öğelerimizi, geleneksel gastronomiyi bir araya getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Dünyanın dört bir tarafındaki geleneksel sporları tekrar ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Turus, "O yüzden Bilal Bey bir duruş sergiledi ve dünyaya bunun mesajını vermeye devam ediyor. İnşallah biz de yurt dışındaki millet varlığı olarak bu duruşa destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Turus, Mesut Özil hakkında "Kendisini sadece Müslüman olduğu için, sadece Türk olduğu için arkaya itmeye çalışan sisteme rağmen ayakta durdu ve dünyada çok ciddi başarılara imza attı." ifadelerini kullandı. Türk diasporanın güçlü olmasının Türkiye'nin güçlü olması anlamına geldiğini dile getiren Turus, "Türkiye'nin güçlü olması demek de diasporanın güçlü olması demek." dedi.