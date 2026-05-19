Bilal Erdoğan Lyon'da gençlerle buluştu: "Dilimizi ve değerlerimizi korumalıyız"
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fransa'nın Lyon kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle "Genç Sporcular Buluşması" etkinliği düzenledi. Etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, eski futbolcu Mesut Özil katıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Fransa'da farklı spor dallarında faaliyet gösteren genç Türk sporcular iştirak etti. Etkinlik kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ev sahipliğinde söyleşi düzenlendi.
Turus, YTB'nin özellikle sporcuları farklı alanlarda desteklediğini dile getirerek, "YTB olarak projelerimizin ana merkezinde hep gençliği öne aldık. Sporda, sanatta, eğitimde özellikle gençlik konusunda çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hemen hemen yılda 5 bin genci Türkiye'ye gençlik kamplarına getirdiklerini aktaran Turus, "Bence dünyanın en güzel gençlik kampları Türkiye'de." dedi.
Turus, Türkiye'de 21 Mayıs'ta 8. Etnospor Kültür Festivali'nin düzenleneceğini hatırlatarak, "Hem geleneksel sporları, hem geleneksel öğelerimizi, geleneksel gastronomiyi bir araya getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Dünyanın dört bir tarafındaki geleneksel sporları tekrar ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Turus, "O yüzden Bilal Bey bir duruş sergiledi ve dünyaya bunun mesajını vermeye devam ediyor. İnşallah biz de yurt dışındaki millet varlığı olarak bu duruşa destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Turus, Mesut Özil hakkında "Kendisini sadece Müslüman olduğu için, sadece Türk olduğu için arkaya itmeye çalışan sisteme rağmen ayakta durdu ve dünyada çok ciddi başarılara imza attı." ifadelerini kullandı.
Türk diasporanın güçlü olmasının Türkiye'nin güçlü olması anlamına geldiğini dile getiren Turus, "Türkiye'nin güçlü olması demek de diasporanın güçlü olması demek." dedi.
"BİZE KENDİ ELBİSEMİZİ GİYMEK YAKIŞIR"
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da rahmetli olan bir müzik öğretmeninin kendisini kültürleri, dilleri ve değerlerini korunmasıyla ilgili gerçekten çok etkilediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şöyle bir mesela benzetme yapardı, bize bir elbise giydirdiler derdi ve bu elbise bize göre yapılmış bir elbise olmadığı için biz bu elbisenin içinde komik duruyoruz. İşte bir tarafından sıkıyor, bir tarafından bol, bir tarafı yırtıldı falan filan... Bize kendi elbisemizi giymek yakışır. Bu kendi elbisemizden kastımız dilimizin korunması, kendi müziğimizin korunması, kendi gelenek göreneklerimizin korunması."
Kültür, dil gibi unsurların binlerce yıllık yaşanmışlıkların neticesinde oluştuğuna işaret eden Bilal Erdoğan, "Bir kelimeyi başka bir dilden almış bile olsanız, o kelime sizin kültürünüze göre bir karşılık bulur toplumda ve öyle kullanılır." dedi.