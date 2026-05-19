Bu borç batağından sata sata çıkamazsın!

İzmir'de satan belediyeler kervanına CHP'li Çiğli Belediyesi de eklendi. İçine düştükleri borç batağı nedeniyle bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarını dahi ödemekte zorlanan CHP İlçe belediyeler, çareyi mülkiyeti belediyelere ait taşınmazları satmakta buldu. Geçtiğimiz günlerde Balyatçık'ta turizm ticaret imarlı arsayı 30 milyon liradan satışa çıkaran Çiğli Belediyesi, Başkan Onur Emrah Yıldız'ın talimatı ile yeni satış kararları aldı. İlçenin çeşitli yerlerindeki 23 taşınmaz satış listesine kondu.

21 Mayıs'ta belediye encümeni aracılığı ile satılacak taşınmazlardan belediyenin kasasına 101 milyon lira kaynak aktarılması öngörülüyor. Satış ihalesinin kazanan tüzel ya da gerçek kişiler 15 gün içinde satış bedelini belediye hesaplarına yatıracak. Satışlardan elde edilen gelirin önemli bir kısmı belediyenin kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı borçların yapılandırılmasına ilişkin anlaşma uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak. Çiğli Belediyesinin kamu kurum ve kuruluşlarına 1 milyar 100 milyon lira borcu bulunuyor.