Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahiste kayıp 60 milyar dolara ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA KAPSAMLI EYLEM PLANI: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çok boyutlu bir eylem planı hazırlandığını ifade etti. Mücadelenin yalnızca adli süreçlerle sınırlı olmadığını belirten Yılmaz, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarının da devreye alındığını kaydetti. Başta Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) olmak üzere ilgili kurumların yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Yılmaz, yapay zeka destekli denetim sistemlerinin de kullanılmaya başlandığını söyledi.

KARA PARA VE ORGANİZE SUÇ TEHDİDİ: Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını vurgulayan Yılmaz, bu yapıların kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suçlarla bağlantılı olabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, "Hiçbir denetim mekanizması bulunmayan bu yapılar, yaş sınırı ve gelir kontrolü olmaksızın faaliyet gösteriyor. Bu nedenle sadece ekonomik değil, sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor" ifadelerini kullandı.

YASAL OYUNLAR İÇİN DE DÜZENLEME: Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto gibi yasal şans oyunlarının farklı bir çerçevede değerlendirildiğini belirten Yılmaz, reklam ve tanıtım konusunda daha kontrollü bir yapı oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi. Yılmaz, yasal ya da yasa dışı tüm bahis ve kumar faaliyetlerine karşı bağımlılıkla mücadele kapsamında da önleyici çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

YURT DIŞI BAĞLANTILI YAPILARA KARŞI ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ: Yasa dışı bahis ağlarının önemli bölümünün sanal ortamda ve yurt dışı merkezli yapılar üzerinden faaliyet gösterdiğini belirten Yılmaz, bu durumun mücadeleyi daha karmaşık hale getirdiğini söyledi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı'nın da sürece dahil edildiğini aktaran Yılmaz, ilgili ülkelerle temasların yoğunlaştırıldığını ve uluslararası hukuki iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Yılmaz, "Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.