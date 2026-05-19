Efes nefes kesiyor

Türkiye'nin bölgesel güvenlik vizyonu ve uluslararası askeri işbirliği kapasitesi, EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekât Tatbikatı ile bir kez daha sahaya yansıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlama, koordinasyon ve müşterek harekât kabiliyetlerini en üst düzeyde sergilediği tatbikat, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen askeri işbirliklerinin de somut bir göstergesi niteliği taşıyor. 47 ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurların katılımıyla Seferihisar/ Doğanbey bölgesinde icra edilen tatbikat 21 Mayıs'ta sona erecek.

Tatbikat kapsamında savunma sanayii sergisinde Türk savunma firmaları gövde gösterisi yaptı. ASELSAN, Türkiye'nin zırhı olacak Çelik Kubbe'yi, SİHA'ların keskin gözleri ASELFLIR 600, KIZILELMA'nın kameraları TOYGUN ve KARAT'ı sergiledi. Savunma sanayii bağlısı STM'nin milli mühendislik kabiliyetlerini yansıtan deniz ve insansız çözümleri yerli ve yabancı heyetlerin beğenisine sunuldu. BAYKAR'ın TB3 SİHA'sı da fuarın en gözde ürünlerinden oldu. TUSAŞ'ın KAAN, HÜRJET, ANKA 3, GÖKBEY ve ATAK da büyük ilgi gördü. Tatbikatta da ATAK, GÖKBEY ve ANKA şov yapacak.