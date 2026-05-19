Geleceğin sanatçıları Külliye'de sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanlığı tarafından, geleneksel müziği yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestra ve korosu" olarak 2024'te kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.
151 KİŞİLİK ORKESTRA VE 109 KİŞİLİK KORO: Büyüyerek ve gelişerek eğitimlerine devam eden Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserinde, 41 keman, 22 bağlama, 18 ritim, 12 çello, 7 klarnet, 7 gitar, 8 viyola, 5 flüt, 3 kontrbas, 2 kabak kemane, 2 kanun, 3 kemençe, 2 ney, 4 ud, 4 piyano, cymbal, trampet, trompet, tef, timpani, triangle, fagot, korno, obua, tuba, trombon olmak üzere 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne alacak.
50 KOORDİNATÖR: Genel direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, akademik koordinatörlüğünü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan'ın üstlendiği orkestrada 50 koordinatör, eğitmen ve pedagog görev yapıyor.
