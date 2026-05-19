İBB operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nün "ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri hakkında adli kontrol uygulanırken, Daire Başkanı Ayhan Taş'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verildi.