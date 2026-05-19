Özel’in VIP aracında yok yok
İtirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılığa verdiği ek ifade ortaya çıktı. Kurultay döneminde yürüttükleri çalışmalara engel olunduğunu öne süren Yalım, "CHP İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Özel'in desteklenmesi yönündeki çalışmalarımıza çok zorluk çıkardı. Hatta delegelerle görüşmemize dahi izin vermediler. Bunun üzerine Özel delegelerle kendisi ilgilendi" dedi. Özel ile tanışıklığının yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığını belirten Yalım, "Ben Özgür Özel'in karakutusu değilim" dedi. Yalım, Özel'e tahsis edilen VIP aracın dönüşümü için de şunları söyledi: "Ödemesi Uşak Belediyesi'ce yapıldı. Koltuklar özel yapım ısıtmalı, soğutmalı, masajlı. Televizyon, buzdolabı, uydu sistemi, özel yapım tavan, ses sistemi, özel elbise dolapları ve askılıkları. Aracın içerisi sökülerek her şey yeniden ve yapıldı. Çok lüks ve özel tasarımlar olduğu için fiyatının bu kadar yüksek olması normaldir."