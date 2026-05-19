Rüşvet operasyonunda 13 şüpheli adliyede
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Başkan Yardımcısı Emrah Karan ve belediye çalışanları ile firma yetkililerinin yer aldığı 13 şüpheli 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediyede ve şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda bulunan delillere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.