SON DAKİKA I MİT Başkanı Kalın Suriye’de: Ahmed Şara ile kritik görüşme

Son Dakika Haberleri..MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye geldi. Kalın, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı. Ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu.

