Tepebaşı vurgununda 25 şüpheli adliyede
Eskişehir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 25 zanlı adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları S.Y. ve B.Ç. ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E.'nin de bulunduğu şüpheliler, adliyeye getirildi. Operasyon kapsamında, Tepebaşı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği etkinlik ve yemek organizasyonlarına ilişkin çok sayıda faturanın incelendiği öğrenildi. Şüphelilerin, belediyenin aşevinde bağışçıların desteğiyle hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemekleri, anlaştıkları şirketlerden temin etmiş gibi göstererek fatura kestikleri belirlendi.