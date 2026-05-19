Türkiye’yi her alanda bir üst lige taşıdık

Başkan Tayyip Erdoğan, Ankara Çankaya'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu:

Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devreye aldığımız ilk günden itibaren milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle hareket ettik ve ediyoruz. Son 23.5 yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği savaş ve çatışmaları su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hâle getirdik.

İŞSİZLİK ORANIMIZ TAM 35 AYDIR TEK HANELİ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR: Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. İhracatta yakaladığımız ivmeyi, turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. İş gücüne katılma oranımız yüzde 52.8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Yurtdışından yatırımcılar 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptı.



FİYATLAMADA FIRSATÇILIK VAR



Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlamayı alışkanlık halinre getirenlere dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

DIŞ TİCARET HACMİMİZ 820 MİLYAR $



Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3.6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1.6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18 bin 40 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız. Nisan ayında kaydedilen 4.6 milyar dolarlık artış son 53 ayın en yüksek ihracat artışı oldu.

TAKOZCULARA PRİM VERMEYİZ



Biz Türkiye'ye on yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. "Bunlar otomobil üretmekten ne anlar" diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz. Millete ve memlekete hizmet yolunda neredeyse çeyrek asrı geride bırakmak üzereyiz.





BAŞKAN ERDOĞAN GAZZELİ EBU CEZER VE AİLESİNİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, sosyal medyada Gazze dramını anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini kabul etti. Erdoğan, Cezer'le Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Kabulde, Cezer'in babası ve halası da yer aldı. Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Erdoğan'a hediye etti.

Gazze'de yaşanan hak ihlallerini, ablukayı ve akranlarının ellerinden alınan en temel insani hakları çocuk dünyasından süzülen etkileyici bir dille dünyaya duyuran küçük fenomen, bu çabaları sayesinde kamuoyunda farkındalık oluşturarak, "Gazzeli çocukların elçisi" olarak tanındı. Görüşmede Erdoğan, küresel çapta milyonlarca kişiye ulaşarak Gazze halkının ve çocuklarının sesi olan küçük Ramazan'ın dijital alandaki cesur mücadelesini takdirle karşıladığını ifade etti. Cezer, CNN Türk'e verdiği röportajda "İki arkadaşımı gözlerimin önünde kefene sardılar" diyerek milyonları gözyaşlarına boğmuştu. Muhammed UZUN / SABAH