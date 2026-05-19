Vardiyalı bahis ağı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 183 şüphelinin hesaplarında 11 milyar 300 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda ise yurtdışı bağlantılı yasadışı bahis ağının 7 milyar liralık para trafiğini yönettiği belirlendi, 50 şüpheli yakalandı. Örgüt bünyesinde oluşturulan 'saha grubu' aracılığıyla 6 ilde aylık yaklaşık 70 bin lira karşılığında temin edilen kişilerin banka hesapları üzerinden paravan limited şirketler kurularak ticari hesaplar oluşturulduğu belirlendi. Ayrıca örgütün 'ofis grubu' üzerinden temin edilen hesapların yasadışı bahis sitelerine tanımlandığı, suç gelirlerinin ise bu hesaplar üzerinden yönetildiği, farklı adreslerde kiralanan çok sayıda ikamette gece-gündüz vardiya sistemiyle faaliyet yürütüldüğü tespit edildi.