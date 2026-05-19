Yasadışı bahis'te 135 tutuklama
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen 'Yasadışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet ve kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle hâkim karşısına çıkan 144 şüpheliden Rasim Ozan Kütahyalı ve suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135'i tutuklandı. 2022-2024 yılları arasında hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edilen Kütahyalı'nın emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddederek, "Hamile eşim ve 12 yaşındaki ikiz kızlarım süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşıyor. Düşük yapmasından korkuyorum. Hayatta hatalarım oldu ancak gözaltına alınmama neden olacak suçlamaların hiçbirini işlemedim" demişti.