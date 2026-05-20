19 Mayıs büyük mücadelenin adı

Resul Ekrem Şahan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurtdışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, "19 Mayıs, en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin, istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum" dedi.

